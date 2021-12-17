"كوخافي" يزور موقع عملية "حومش" في نابلس

قال المتحدث باسم "الجيش الإسرائيلي"، اليوم الجمعة: إن رئيس أأركان حرب الاحتلال أفيف كوخافي قام مع رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار بزيارة لموقع عملية إطلاق النار قرب حومش"

وأوضح المتحدث، أن رئيس الأركان أجرى تقييما للوضع مع قائد ما يسمى "بالمنطقة الوسطى" يهودا فوكس وقائد "فرقة الضفة" آفي بلوط وغيرهم.

وقال كوخافي: يواصل "الجيش" وقوات الأمن ملاحقة "منفذي الهجوم"، إلى جانب الجهود الاستخباراتية، سنزيد القوات في الميدان وسنواصل العمل وتوسيع الأنشطة العملياتية حسب الحاجة، زاعماً بقوله "لن نتوقف حتى نلقي القبض على المنفذين".