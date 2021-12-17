قرار أمريكي بمنع إيران من امتلاك طائرات مسيّرة متطورة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:28 م
17 ديسمبر 2021
وقالت وسائل إعلام أمريكية:" إن كلا من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، وكبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش، قدما مشروع قرار مشترك يهدف إلى منع إيران من الحصول على طائرات من دون طيران متطورة".
ويشار إلى أن المشروع الجديد يحمل عنوان "أوقفوا الطائرات من دون طيار الإيرانية"، ويهدف إلى إدخال تعديل على قانون "مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" ليشمل أي إجراء يهدف إلى تطوير برنامج إيران في هذا الجانب.
وقال السيناتور بوب مينينديز: "إن اعتماد إيران المتزايد على الطائرات من دون طيران لمهاجمة أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، وسفن الشحن والمنشآت التجارية يمثل تهديدا خطيرا ومتزايدا على الاستقرار الاقليمي".
ومن ناحيته زعم السيناتور الجمهوري جيم ريش: "مما نراه من هجمات الطائرات من دون طيار التي حصلت مؤخرا والتي ترعاها إيران، على القوات الأمريكية ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فضلاً عن الهجمات المستمرة على السعودية، فإنها تدل على أن قدرة المسيرات الإيرانية المسلحة تمثل خطرا متزايدا على الشرق الأوسط".