بايدن يحذر من "شتاء الموت" بعد تفشي متحور أوميكرون

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من خطورة متحور أوميكرون، واحتمالية انتشاره بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة، مشددا على أهمية تلقي الجرعة المعززة من اللقاح.



وقال بايدن:" إن الحماية الحقيقية الوحيدة هي الحصول على اللقاح، مضيفاً "هناك شتاء من المرض الشديد والموت للأشخاص غير الملقحين".



بدورها أشارت مساعدة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ،إلى أن الإدارة الأمريكية لا تنوي فرض قيود جديدة في الوقت الحالي وتريد التركيز بدلا من ذلك على التطعيم.

وقالت بيير: "نعلم أن الأدوات التي لدينا ناجحة"، مضيفة "سنواصل المضي قدما؛ لجعل الأمريكيين يتلقون اللقاح والجرعات المعززة".



ويُشار إلى أنه تفشت العدوى المرتبطة بالمتحور الجديد على مستوى العالم، في الوقت الذي يطبق المزيد من الدول الأوروبية قيودا على السفر.



ويبلغ متوسط عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، يوميا في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم، 1150 حالة وفاة حاليا، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.



من جانبها قالت مجموعة السبع أمس الخميس،" إن متحور أوميكرون يمثل تهديدا كبيرا للصحة العالمية، مشددة على أهمية التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى".



وناحيتها قالت بريطانيا : "مع القلق العميق من ارتفاع عدد الحالات، اتفق الوزراء على أن هذه التطورات ينبغي أن يُنظر إليها على أنها أكبر تهديد حالي للصحة العامة العالمية".



