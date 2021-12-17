مشعل: حماس تحترم سيادة لبنان ولن نحول المخيمات لساحة قتال

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم الجمعة، أن دماء الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا في مخيم البرج الشمالي بلبنان "لن تذهب هدراً"، مطالباً السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" بأن "يكشفا الغطاء عن القتلة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها مشعل عقب أدائه والوفد المرافق له، صلاة الجمعة في مسجد الشهداء بمدينة صيدا جنوب لبنان، وقبيل لقائهم مفتي صور وأقضيتها، الشيخ مدرار الحبال.

وقال مشعل:" إن من اقترفوا جريمة القتل في مخيم الجبل الشمالي، وغدروا بالشهداء، سوف يعاقبون وفق القانون، مشيراً إلى أن حركته أبلغت السلطات اللبنانية بأسماء القتلة كي تقوم بمسؤوليتها".

وأضاف: "نحن تحت سقف القانون، ونحترم الأصول، وندعو إخواننا في السلطة الفلسطينية وحركة فتح أن يكشفوا الغطاء عن القتلة، فالذي يتجرأ على الدم الفلسطيني؛ لا يليق به أن ينتسب إلى الشعب الفلسطيني، ولا إلى قوات وطنية منسوبة إليه أيضاً".

وأوضح مشعل أن لدى "حماس" عناوين تشغلها عن الدخول في احتراب داخلي، كـ"قضية القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وكسر الحصار عن غزة، والمقاومة التي تسعى إلى التحرير، وحق العودة، والإفراج عن المعتقلين".

وبيّن أن هموم الشعبين الفلسطيني واللبناني واحدة، موضحا أن الفلسطيني في لبنان سيظل ضيفاً عزيزاً عند قوم أعزاء، ويتطلع للعودة إلى أرض الوطن.

ولفت مشعل إلى اعتزاز حركته بـلبنان المقاومة والأصالة والحرية والديمقراطية، مشيراً إلى أن دماء أبنائه اختلطت بدماء الفلسطينيين في مواجهة العدو الصهيوني، أثناء اجتياحات العدو المتكررة للبنان.

واتهم مشاركون في الجنازة "عناصر من حركة فتح، بإطلاق النار على المشيعين، أثناء مرور الموكب الجنائزي من مكاتب للحركة مجاورة للمقبرة".

وحمّلت "حماس" في بيان لها، قيادة السلطة في رام الله، وأجهزتها الأمنية في لبنان، المسؤولية الكاملة "عن جريمة القتل والاغتيال المتعمد"، مطالبة بـ"تسليم القتلة للسلطات اللبنانية، وإحالتهم للعدالة، وكل من له علاقة بالمجزرة".

وأحدثت هذه الواقعة توتراً في العلاقة بين "حماس" و"فتح" وصل إلى حد إعلان الأخيرة في بيان الثلاثاء الفائت، وقف "جميع أشكال التواصل والاتصال مع حركة حماس، على كافة المستويات، وفي كل المناطق في الساحة اللبنانية".