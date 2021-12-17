مهجة القدس تنعى والدة الشهيدين المجاهدين رائد ومؤمن الملفوح

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ اليوم الجمعة، من عائلة الملفوح الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة/ نهاد شعبان عبد القادر الملفوح والدة الشهيدين/ رائد ومؤمن الملفوح والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة الموافق 17/12/2021م، بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، عن عمر يناهز (62) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

وتمنّت المهجة من المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير ذكره أن الشهيد المجاهد رائد الملفوح ولد بتاريخ 08/05/1981م، وكان متزوج ولديه طفلين؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 08/01/2009م، حيث كان الشهيد رائد برفقة صديقه الشهيد أنور أبو سالم وإخوته المجاهدين فقامت طائرات الاستطلاع الصهيوني بإطلاق صواريخها على الشهيد رائد ورفاق دربه الشهيد محمد الهندي والشهيد أسامة لبد والشهيد أنور أبو سالم والشهيد عبد الناصر عودة؛ مما أدى إلى استشهادهم على الفور.

ويُشار إلى أن شقيقه الشهيد المجاهد مؤمن الملفوح ولد بتاريخ 08/04/1985م، وكان أعزب، وهو من مجاهدي سرايا القدس، واستشهد بتاريخ 24/06/2004م بعد اقتحامه مستوطنه دوغيت وتنفيذه مع رفيق دربه الشهيد حسنى الهسي من كتائب شهداء الأقصى اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال استمر لأكثر من نصف ساعة، حيث تم مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

