متحدث جيش الاحتلال: لم يكن هناك تحذيرات بشأن عملية إطلاق النار في نابلس

قال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" ران كوخاف، اليوم الجمعة: "إن الوضع في الضفة الغربية متوتر، ولم يكن هناك تحذير ملموس بشأن احتمال وقوع عملية إطلاق النار في نابلس الليلة الماضية".

من جانبها زعمت صحيفة معاريف العبرية قائلةً :"إن جيش الاحتلال الإسرائيلي على تواصل دائم مع السلطة الفلسطينية في العمل المشترك للوصول لمنفذي العملية".

جدير ذكره أنه وقعت مساء أمس، عملية اطلاق النار على مركبة "إسرائيلية"، قتل فيها مستوطن و أصيب إثنين اخرين، فيما .قامت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، بعمليات تمشيط واسعة النطاق من منطقة سبسطية ودير شرف حتى بلدة سيلة الظهر جنوب جنين،