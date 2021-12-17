الوضع في الضفة متوتر

متحدث جيش الاحتلال: لم يكن هناك تحذيرات بشأن عملية إطلاق النار في نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:05 م
17 ديسمبر 2021
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قال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" ران كوخاف، اليوم الجمعة: "إن الوضع في الضفة الغربية متوتر، ولم يكن هناك تحذير ملموس بشأن احتمال وقوع عملية إطلاق النار في نابلس الليلة الماضية".

من جانبها زعمت صحيفة معاريف العبرية قائلةً :"إن جيش الاحتلال الإسرائيلي على تواصل دائم مع السلطة الفلسطينية في العمل المشترك للوصول لمنفذي العملية".

جدير ذكره أنه وقعت مساء أمس، عملية اطلاق النار على مركبة "إسرائيلية"، قتل فيها مستوطن و أصيب إثنين اخرين، فيما .قامت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، بعمليات تمشيط واسعة النطاق من منطقة سبسطية ودير شرف حتى بلدة سيلة الظهر جنوب جنين،

 

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