الأسير أبو هواش يواصل الاضراب عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 123 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداريّ، وسط ظروف صحية خطيرة يواجهها في سجن "الرملة"، تتفاقم يوما بعد يوم.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي نقل الأسير أبو هواش (40 عاما) إلى مستشفى مدني بشكل دائم، رغم ما تؤكده التقارير الطبية من خطورة وضعه الصحيّ.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر بتعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، بهدف إيصاله لمرحلة صحيّة خطيرة يصعب علاجها لاحقا، مستخدما جملة من الأدوات والسياسات التنكيلية الممنهجة بحقّه.

أبو هواش معتقل منذ الـ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.