عمليات كر وفر.. مستوطنون يهاجمون قرية برقة بنابلس والأهالي يستغيثون

اندلعت منذ صباح اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 عمليات كر وفر بين المستوطنين الإسرائيليين المعتدين والمواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون التصدي لاعتداءات المستوطنين في قرى مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وصعد المستوطنون اعتداءاتهم وجرائمهم ضد الفلسطينيين بشكل هستيري، فقد تداول الفلسطينيون مقاطع فيديو لتجمع عشرات المستوطنين المسلحين بالأسلحة النارية استعدادًا للهجوم على منازل الفلسطينيين في القرى المجاورة لمستوطنة "حومش" التي وقعت في عملية اطلاق النار أمس.

وأفاد شهود عيان ان عددًا من المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا على اهالي قرية برقة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، محاولين اشعال النيران في منازلهم.

وأشار شهود العيان إلى أن الأهالي في قرية برقة تمكنوا من اخماد النيران المشتعلة في أحد البركسات في القرية بعد احراقها من قبل المستوطنين.

ويحاول الفلسطينيون التصدي لهجمات المستوطنين الإسرائيليين المدعومين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي المدجج بكافة أنواع الأسلحة خاصة الأسلحة المحرمة دوليًا.

ودعا أهالي بلدة سبسطية في مدينة نابلس لنصرة أهلهم في قرية برقة المجاورة للدفاع عنهم من هجمات المستوطنين الإسرائيليين.

شاهد فيديو عشرات المستوطنون المسلحون يهاجمون قرى نابلس.. (اضفغط هنا)



