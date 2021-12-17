عشرات المستوطنين يهاجمون في هذه الأثناء منازل قرية برقة قرب نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 ص
17 ديسمبر 2021
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عشرات المستوطنين يهاجمون في هذه الأثناء منازل قرية برقة قرب نابلس

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