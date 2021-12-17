حزب جونسون يتلقى هزيمة نكراء في انتخابات تشريعية

تلقى حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون هزيمة نكراء في انتخابات تشريعية فرعية جرت يوم أمس الخميس وسط انجلترا وخسر فيها أحد معاقله، بحسب النتائج الرسمية التي صدرت الجمعة.

وأظهرت النتائج الرسمية أنّ مرشحة الحزب الليبرالي-الديموقراطي هيلين مورغن فازت بالمقعد النيابي عن دائرة نورث شروبشير بعدما حصلت على 47% من الأصوات متقدمة بذلك بحوالي ستة آلاف صوت على منافسها الذي رشّحه حزب رئيس الوزراء لخلافة النائب المحافظ أوين باترسون.

وقالت مورغن بعد إعلان فوزها إن الناخبين أكدوا “بوضوح” لبوريس جونسون أن “الحفلة انتهت”، مؤكدة أن “حكومتك التي تحكم بناء على الأكاذيب والغرور، يجب أن تحاسب”.

وكان باترسون يشغل هذا المقعد منذ 1997 واضطر للاستقالة إثر فضيحة سياسية. وكان قد حصل في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2019 على 62,7 بالمئة من الأصوات وأغلبية مريحة من 23 ألف صوت.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الخميس في هذه الدائرة الانتخابية الريفية في إنكلترا التي هيمن عليها لعقود حزب المحافظين، 46,3 بالمئة (أو 38093 ناخبا حسب التعداد النهائي)، مقابل 62,9 بالمئة في اقتراع كانون الأول/ديسمبر 2019.

ويبدو أن الليبراليين الديموقراطيين حصلوا على دعم مؤيدي حزب العمال المعارض.