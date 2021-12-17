فلسطين تنتزع قرارًا جديدًا من الامم المتحدة باغلبية ساحقة.. هل سيطبق؟

صوتتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس، بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقالت بعثة "دولة فلسطين" في الأمم المتحدة في بيان لها: "إن القرار اعتمد بأغلبية، حيث صوتت 168 دولة لصالح القرار، وعارضته (5) دول هي: إسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، والولايات المتحدة، وبالاو، وامتنعت (10) دول عن التصويت.

وأوضحت أن "القرار يعيد التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين".

وأضافت، أن "القرار يحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".

وأفادت أن "القرار يؤكد كذلك الضرورة الملحّة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين" على حسب قول البيان.