سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021

شهد سعر الليرة التركية امام الدولار اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 انخفاضًا كبيرًا بعد يوم من إعلان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وسجلت العملة التركية صباح اليوم الجمعة عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش، 16.08 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى تبلغه العملة في تاريخها.

وكانت العملة قد أغلقت تعاملات أمس عند 15.675 ليرة للدولار.

وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر 2021 إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

وألمح البنك إلى أنه سيوقف خفض الفائدة لمراقبة تداعياته في الشهور الثلاثة المقبلة.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا من أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وتدخل البنك أربع مرات في سوق العملة الأسبوعين الماضيين وباع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وتآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل.