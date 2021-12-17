دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي الشيخ جراح

أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لأداء صلاة الجمعة، في حي الشيخ جراح، مقابل بناية “التأمين”.

وتأتي هذه الدعوات تضامناً مع عائلة سالم المهددة بإخلاء منزلها في الحي، والتي اعتدى يوم أمس نحو 30 مستوطناً على قطعة أرضٍ لها، ونصبّوا فيها الأسلاك الحديدية.

وقالوا عبر الدعوات: “وقفتنا تعطي لهم المزيد من العزم.. نحن أهل القدس يُعرف عنا الصمود، والثبات، وتلبية نداء أهلنا”.

عائلة الحاجة فاطمة سالم تعيش في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاماً، تملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها حتى نهاية الشهر الجاري (29/ كانون أول).

ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.

وفي عام 2015، تجدد قرار الإخلاء مرةً أخرى، وعلى إثره تعرض زوجها لجلطةٍ دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.

وعلى مدار السنوات، دمَّر المستوطنون كافة الأشجار التي كانت مزروعة في الأرض، وعادوا يوم أمس لتخريبها، ونصبّوا حولها الأسلاك الحديدية، واندلعت المناوشات بينهم وتعرض أفراد العائلة للاعتداء والضرب.