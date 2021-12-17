اصابات جراء هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين جنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، خلال هجوم واعتداء نفذه مستوطنون على المنازل في بلدة قريوت جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا عددا من المنازل بالمنطقة الشرقية في قريوت، وحطموا المركبات، واعتدوا على السكان.

وأوضحت المصادر أن المواطن وائل بهجت مقبل أصيب بجروح برأسه ونقل للمستشفى بعد اقتحام المستوطنين لمنزله والاعتداء على أفراد عائلته وتدمير محتويات المنزل.

وشهدت مدن الضفة والطرق الخارجية الواصلة بينها الليلة موجات عنف واعتداءات مكثفة شنها المستوطنون في أعقاب مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار شمال مدينة نابلس.