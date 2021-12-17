قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة 17-12-2021 حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتأتي حملة الاعتقالات الإسرائيلي بشكل يومي الا انها زادت فجر اليوم عقب عملية اطلاق النار جنوب نابلس والتي تسببت بقتل مستوطن واصابة أخرين بجراح مختلفة.

ففي البلدة القديمة بالقدس داهمت قوة جيش الاحتلال واعتقلت الأشقاء أيمن ومحمد وأحمد كمال غوشة، والشاب يوسف محمد، وعمر إبراهيم، من منطقة باب حطة بمدينة القدس.

وفي جنين اقتحم جنود الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين، واعتقلوا الشاب إبراهيم كريم موسى وفتشوا منزل المواطن حازم الشاعر.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين في بلدة برقة شمال نابلس وهم المواطن محمود شبيب ونجله عمرو وعبد الحليم عماد دغلس.