سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة - اسعار العملات اليوم في فلسطين

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم الجمعة في الاراضي الفلسطينية استقرارًا وثباتًا في السوق السوداء والبنوك على حد سواء.

وفي الوقت ذاته فقد سجلت الاسعار المختلفة الدينار الأردني واليورو الأوروبي والجنيه المصري استقرارًا مقابل الشيكل الاسرائيلي.

وجاءت اسعار العملات اليوم الجمعة على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الاسرائيلي: 3.10

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل الاسرائيلي: 4.37

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الاسرائيلي: 3.52

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل الاسرائيلي: 0.20