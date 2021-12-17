حالة الطقس اليوم الجمعة: بدء تأثير المنخفض الجوي والأمطار تتساقط بغزارة

أفادت دائرة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الجمعة في الأراضي الفلسطينية ستشهد بدء تأثير المنخفض الجوي حيث يطرأ انخفاض جديد على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو بارداً، وتتساقط الامطار في معظم أرجاء شمال ووسط البلاد على فترات بإذن الله.

ومع ساعات الليل تزداد الأجواء برودة وتبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر، الرياح تكون جنوبية غربية تنشط أحياناً.

ويوم غدًا السبت يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة مع بقائها حول الى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً بشكل عام مع فرصة لزخات محلية من الأمطار في بعض المناطق خصوصاً في الصباح، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتسود أجواء باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً.

أما الأحد القادم لا يطرأ تغيير يذكر على الحرارة مع بقائها حول الى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً بشكل عام، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتسود أجواء باردة بشكل ملموس خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً.

ويوم الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بداية تأثر البلاد بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة، وتشتد سرعة الرياح خلال ساعات النهار وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار خصوصاً في السواحل وشمال البلاد، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس مع أجواء باردة بشكل كبير، وتشتد الهطولات وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.