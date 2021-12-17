رابط المنحة القطرية شهر 12-2021 لتوزيع 100 دولار على الاسر الفقيرة والمتعففة إذ ينتظر المنتفعين بفارغ الصبر موعد نزول رابط فحص الأسماء الخاص بالمنحة القطرية الدفعة الجديدة فريق فلسطين اليوم اهتم بعلميات بحث المواطنين في معرفة أخبار المنحة المتوقع صرفها نهاية الأسبوع الحالي .

ونواصل معكم تقديم الإجابات عن اهتمامات واستفسارات الجمهور ، والان مع رابط المنحة القطرية شهر 12-2021 لفحص أسماء المستفيدين والبالغ عددهم 100 ألف مستفيد من أجل استلام 100 دولار والتفاصيل على النحو التالي:-

المنحة القطرية

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الأحد الموافق 18/12/2021م.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط المنحة القطرية لتوزيع 100 دولار شهر 12-2021 :

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وكانت الأمم المتحدة وقطر وقعتا بتاريخ 19-8-2021، مذكرة تفاهم بشأن تحويل أموال المنحة القطرية لتوزيعها على الأسر المحتاجة في قطاع غزة.

وبحسب التفاهمات، ستحصل 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة بدءا من شهر سبتمبر المقبل، على 100 دولار لكل أسرة.