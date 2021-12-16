طالع أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021

واصلت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، ارتفاعها، وسط انتعاشة واضحة لعملة تشاينلينك .

وقفزت عملة تشاينلينك الرقمية خلال تعاملات اليوم تقترب من 8% ، كما أن مكاسبها متواصلة منذ بداية تعاملات أمس.

كما استمرت مكاسب عملة دوجكوين بعدما قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن تسلا، ستقبل الدفع بها مقابل بعض البضائع.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 1.43% ليصل إلى 48816.19 دولار.

كما زاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.85% إلى 4006.84 دولار.

وارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.74% لتصل إلى 532.81 دولار.

وصعد سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 3.55% ليسجل 1.29 دولار.

وزاد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.95% إلى 0.8254 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 2.69% إلى 26.88 دولار.

وقفز سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.46% إلى 0.18 دولار.

وصعد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 1.50% ليصل إلى 153.46 دولار.

وزاد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 7.70% إلى 19.67 دولار.