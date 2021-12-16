ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:40 م
16 ديسمبر 2021
سعر الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، متأثرة بصعود "النفيس" عالميا جراء تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

 

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، الجمعة، ليسجل نحو 7985 دينارا (57.55 دولارا)، مقابل 7901 دنانير (56.79 دولار) في ختام تعاملات أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، الجمعة، ليصل إلى مستوى 5989 دينارا (43.17 دولار)، مقابل 5926 دينارا (42.60 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4658 دينارا (33.57 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3992 دينارا (28.78 دولار).

 

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات الجمعة، ليسجل نحو 6987 دينارا (50.36 دولار)، مقابل 6914 دينارا (49.70 دولار) بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، اليوم ، نحو 248.324 ألف دينار (1790 دولارا)، وجاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 55.894 ألف دينار (402.88 دولار).

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