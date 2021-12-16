الاحتلال يحول الأسيرة شروق البدن للإعتقال الإداري

حولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، الأسيرة شروق البدن (27 عامًا) من سكان بلدة تقوع شرق بيت لحم للإعتقال الإداري، لمدة أربعة أشهر، حيث عُقدت لها اليوم جلسة محكمة للنظر في تثبيت أمر اعتقالها الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسيرة البدن تعرضت للاعتقال أول مرة عام 2019، وأمضت في حينه رهن الاعتقال الإداريّ لمدة عام، وأُعيد اعتقالها في شهر أيلول 2020، وأمضت 8 أشهر، كذلك رهن الاعتقال الإداريّ وأُفرج عنها في شهر أيّار الماضي، ومجددًا أُعيد اعتقالها في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاريّ، وتقبع في سجن “هشارون”. يذكر أن البدن أم لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل حتّى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي (32) أسيرة ويقبعن في سجن “الدامون”.