انتحار لبناني حرقًا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

توفي لبناني الخميس، متأثرًا بحروقه، جراء إقدامه على الانتحار قبل يومين بإضرام النار في جسده، احتجاجا على تدني الأوضاع المعيشية، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة: "توفى مواطن متأثرا بحروق بالغة أصيب بها عقب سكب مادة البنزين على جسده وإضرام النيران به منذ يومين، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة".

وأوضحت أن "المواطن المتوفي من مدينة بعلبك، شرقي لبنان"، دون تفاصيل أكثر.

فيما أوضحت وسائل إعلام محلية، أن المواطن الذى لقى مصرعه كان عسكري متقاعد في الجيش اللبناني.

ومنذ أواخر 2019، يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية.