أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السودان اليوم، الجمعة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، في تعاملات اليوم ، إلى نحو 25.253 ألف جنيه (57.72 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان، إلى نحو 22.097 ألف جنيه (50.51 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، إلى نحو 18.940 ألف جنيه (43.29 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان اليوم، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 14.731 ألف جنيه (33.67 دولار).

وارتفع سعر أوقية الذهب في السودان، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 785.362 ألف جنيه (1795 دولارًا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في السودان، إلى نحو 176.774 ألف جنيه (404.05 دولار).