القيادي عليان: الضفة الغربية ستبقى برميل البارود في وجه المشروع الصهيوني

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، د. جميل عليان أن العمليات المتواصلة في الضفة الغربية تؤكد مرارا ان الضفة ستظل برميل البارود في وجه المشروع الصهيوني، وان هذه الانتفاضة المسلحة المتواصلة ضد العدو بالإضافة إلى افشال المشروع الصهيوني في الضفة والقدس ستشكل ايضا عملية انقاذ لغزة مما يحاك لها من مؤامرات تحت عناوين اقتصادية خادعة.

و قال القيادي عليان في تغريدة له مساء الخميس: "سيبقى شباب الضفة الثائر هو الرهان الرابح للمشروع الوطني الفلسطيني، وان هذه الانتفاضة في الضفة والتي تستخدم فيها كل الأدوات والامكانات ستعيد تشكيل خارطة الضفة الغربية لصالح مشروع الجهاد والمقاومة وان محاولة وضع شبابنا في الضفة بين مطرقة الاحتلال وسندان الاعتقال السياسي قد فشلت".

‏و لفت الى ان رصاص المقاومة في سبسطية تؤكد فشل كل السياسات الصهيونية والارهاب والقتل اليومي ضد الفلسطينيين وان حالة الوعي الفلسطيني تزداد تجذرا حقوقه وهويته واهدافه وان هذه الرصاصات تؤكد كذلك ان استحضار بعض الفلسطينيين للمشاركة في خيارات بعيدا عن الوعي الفلسطيني كالتسوية واوسلو قد فشلت.

و أكدت مصادر "اسرئيلية" مقتل "إسرائيلي"، و إصابة اثنان آخران بجروح طفيفة، الخميس، إثر إطلاق نار من مركبة مسرعة، قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية شماليّ الضفة الغربية المحتلة، بحسب إعلام عبري.

وذكرت قناة (كان) العبرية الرسمية، أنّ مستشفى "بيلينسون" الإسرائيلي (شمال)، أكد مقتل أحد المستوطنين الإسرائيليين المصابين، في عملية إطلاق النار، قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية.