أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-12-2021

ارتفع متوسط أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا .

أسعار الذهب في سوريا اليوم

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، منتصف تعاملات اليوم، ليسجل نحو 145.022 ألف ليرة (57.72 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا،، ليصل إلى نحو 108.768 ألف ليرة (43.29 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا، نحو 84.596 ألف ليرة (33.67 دولار)، كما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا، نحو 72.511 ألف ليرة (28.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في سوريا

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 126.897 ألف ليرة (50.51 دولار).

كما زاد متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 4.510 مليون ليرة (1795 دولارا).

كذلك صعد متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21) إلى مستوى 1.015 مليون ليرة (404.05 دولار).