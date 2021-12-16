طالع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021

تباين متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، في البنوك، والبورصات.

وسجل متوسط سعر الدولار، مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و 1482.5 دينار للبيع، حسب وسائل إعلام محلية.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

وانخفض سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح، والحارثية، ببغداد، إلى نحو 1479 دينارا.

كما تراجع سعر صرف الدولار، في بورصات البصرة، والموصل، والسلميانية، ودهوك، إلى نحو 1480 دينارا.

أما في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، فبلغ سعر صرف الدولار، عند نحو 1479.25 دينار، وهو نفس السعر في بورصة النجف.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1653.19 دينار للشراء، و 1656.18 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، إلى نحو 1949.14 دينار للشراء، و 1952.72 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 389.28 دينار للشراء، و 389.71 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 397.75 دينار للشراء، و 398.19 دينار للبيع.

كذلك صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4820.97 دينار للشراء، و 4821.10 دينارا للبيع.