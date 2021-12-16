بالفيديو مقتل شابة سورية ب 15 طعنة على يد أردني و الشارع غاضب

اعتداء صارخ لم يحدث في نزهة على الرمال، بل في أحد شوارع العاصمة عمان حيث تعرضت الفتاة “مريم” للقتل طعناً بواسطة أداة حادة بسبب رفضها الزواج من شاب أردني يحمل في ملفه الأمني العديد من القضايا الجرمية، الأمر الذي أثار جدلا وغضباً كبيرا على المنصات السورية والأردنية.

والرواية التي حدثت قبل عدة أيام غدت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول إن الفتاة كانت تعمل في صالون تجميل للسيدات، وأن الشاب تقدم إليها طالبا الزواج منها مرارا وتكراراً لكنها كانت ترفض ذلك، فهدّدها أكثر من مرة بالقتل.

وبالفعل، حصل ذلك وترصد الجاني للفتاة أثناء عودتها من عملها، وقام بطعنها بـ15 طعنة في مناطق متفرقة في جسدها وما لبثت أن فارقت الحياة.

ويبدو أن الجريمة لم تنته بعد ولازالت تفاصيلها مستمرة جراء تمثيل والدها المدعو “محمد”- ويحمل الجنسية السورية- مسرح الجريمة لوسائل إعلام أردنية ليضعهم في تفاصيل وحيثيات القضية التي هزت الرأي العام برمته.

وبعد مشاهدة الفيديوهات التي شرح فيها والد المغدورة عملية القتل، أنحى مغردون باللائمة على السلطات في ما قالوا إنه “تساهل قانوني لا يشكل رادعا ويسمح للمجرمين بالاستمرار وذلك بسبب إهمال بلاغات وتحذيرات عائلة مريم أكثر من مرة بأنها تتعرض للمضايقة والملاحقة من القاتل”.

وأشار كثيرون إلى أن هذه الجرائم “متكررة”، مطالبين تنفيذ أشد العقوبات بحق الجاني.

من جهتها، أفادت السطات الأمنية على لسان الناطق باسمها أن التحقيقات في القضية وجمع المعلومات حددت هوية الفاعل الذي تبين أنه توارى عن الأنظار منذ ارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أن السلطات تحركت وألقت القبض عليه تمهيداً لإحالته للقضاء.

وكشفت أن القاتل شاب أردني من مواليد 1987، وهو من أصحاب السوابق وفي سجله قيدان “الإيذاء والذم والتهديد، وحمل السلاح”.