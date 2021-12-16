بالصور مقتل مستوطن وإصابة اخرين في عملية اطلاق نار قرب نابلس

قتل مستوطن اسرائيلي وأصيب آخرين في عملية اطلاق نار مساء اليوم الخميس قرب مستوطنة شوماش الاستيطانية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة .

ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية أن مقاومين اطلقوا النار تجاه مركبة للمستوطنين عند مدخل بؤرة شوماش القريبة من مستوطنة حومش المخلاة .

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن المستوطنين تعرضوا لكمين محكم من قبل منفذي الهجوم .

واكدت المصادر أن مروحية تابعة لجيش الاحتلال تقوم بإخلاء المصابين جراء عملية إطلاق النار ، مؤكدة ان هناك حالة موت سريري لأحد المستوطنين حيث اصيب بعيار ناري في رقبته.

وقالت المصادر ذاتها أن قوات كبيرة من الجيش حضرت الى المكان وبدأت بعمليات بحث واسعة عن منفذي الهجوم .

وأشارت المصادر ان البؤرة الاستيطانية تتبع لما يعرف بـ "شبيبة التلال" المتطرفين ومن يعيش أو يتواجد فيها باستمرار هم من الطلبة المتطرفين







