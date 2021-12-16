الصحة تعلن عن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور "أوميكرون" بالضفة الغربية

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، مساء اليوم الخميس، تسجيل أول 3 إصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، لمواطنين من رام الله والخليل وطوباس.

وأضاف الشخرة، في بيان صحفي، "أن المصابين الثلاثة كانوا قادمين من الخارج، وقد أجريت لهم الفحوصات اللازمة في مختبراتنا الفلسطينية، وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون".

وتابع أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر للمخالطين لإجراء الفحوصات اللازمة.

وناشد الشخرة المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" لحماية أنفسهم وأهلهم، فيما ناشد من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس التوجه لإجراء الفحص الطبي، والتزام المصابين بالحجر الصحي، وفق بروتوكولات وزارة الصحة المنشورة سابقا.