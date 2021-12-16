رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر ديسمبر 2021 من أجل استلام المساعدات النقدية بواقع 100 دولار لكل مستفيد في قطاع غزة ، حيث بدأ المنتفعون بالبحث عن عبر الانترنت عن رابط الصرف الامر الذي جعل فريق فلسطين اليوم يحرص على الاجابة عن ذلك في هذه المقالة .

وقد سجل محرك جوجل عمليات بحث حول رابط فحص المنحة القطرية الجديد عن شهر 12 حيث يريد هؤلاء التعرف على موعد الصرف من أجل استلام المساعدة النقدية التي تقدمها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، برئاسة السفير محمد العمادي ، وعن التفاصيل وهو على النحو التالي:

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر ديسمبر 2021

وأعلنت اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 12 ، وتحديد موعد صرف المنحة، ولمعرفة موعد صرف المنحة القطرية الخاصة بك، يمكنك الدخول عبر الرابط أدناه وفحص اسمك.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 20 مرة .

ثانيًا: من استلم 20 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر ديسمبر 2021

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12-2021 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.