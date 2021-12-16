الاحتلال يوافق على بناء مستوطنة "مرتفعات ترامب" في الجولان المحتل

قررت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، أييليت شاكيد، اليوم الخميس، التوقيع تأسيس لجنة إنشاء مستوطنة جديدة تسمى بـ"مرتفعات ترامب" في الجولان السوري المحتل.

وبهذا القرار وافقت "شاكيد"، على تشكيل لجنة ستكون بمثابة سلطة بلدية للمستوطنة المنوي تأسيسها .

من جانبها قالت صحيفة هأرتس االعبرية :"أن الحكومة بدأت في تشكيل لجنة تخطيط خاصة تتمتع بصلاحيات واسعة للمضي قدما في مشاريع البناء على هضبة الجولان السوري المحتل، مضيفةً أنه تتعلق الخطط ببناء مستوطنتين جديدتين هما "أسيف" و"متار".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعترف بالمنطقة الاستراتيجية كأرض "إسرائيلية" في مارس 2019.

وفي تعبير عن شكرها لترامب، أعلنت الحكومة "الإسرائيلية" في ذلك الوقت، برئاسة بنيامين نتنياهو عن إنشاء "مرتفعات ترامب".

جدير ذكره أنه في أكتوبر الماضي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت أن الحكومة تخطط لزيادة عدد سكان مرتفعات الجولان بشكل كبير، مشدداً على أن إدارة بايدن ستواصل الاعتراف بالمنطقة كأراض "إسرائيلية".