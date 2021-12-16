موعد ومكان المباراة النهائية لكأس العرب "قطر 2021"

من المقرر أن تعقد، السبت القادم، المبارة النهائية لكأس العرب "قطر 2021" في ملعب "البيت" المونديالي في الدوحة.

وستنطلق المباراة النهائية لـ"كأس العرب" في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستجمع المنتخبين التونسي والجزائري على أرضية ملعب "البيت" المونديالي.

ويُشار إلى أن ملعب "البيت" تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج وتم تدشينه رسميا في حفل افتتاح البطولة، الذي أعقبه مباراة المنتخبين القطري والبحريني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري المجموعات.

وكان قد تأهل منتخب تونس إلى نهائي كأس العرب بعد تغلبه على نظيره المصري "الفراعنة" بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن نصف النهائي على ملعب "974" في الدوحة.

ومن جانبه تأهل منتخب الجزائر إلى النهائي بعد فوزهم في قبل النهائي على المنتخب القطري بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب "الثمامة".