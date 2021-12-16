القيادية حميد: تمديد اعتقال الأسيرة قعدان يزيدها ثباتًا في مواجهة السجان

قالت القيادية في الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي أ. أمنة حميد، اليوم الخميس" إن تمديد الاعتقال بحق الأسيرة المجاهدة منى قعدان يعُد جريمة جديدة من جرائم الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا التمديد يزيد قعدان ثباتًا وصمودًا في مواجهة السجان".

وأضافت حميد :" إن إذعان الاحتلال، ومحاولته النيل من عزيمة وإرادة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال بسياسية الاعتقال الإداري وتمديداته المتكررة، تعُد محاولة فارغة من محتواها ولن يستطع من خلالها النيل من عزيمتهم.

وتابعت قائلة :" الأسرى والأسيرات يعرفون جيدا بأنهم على ثغرة من ثغور الجهاد وهن داخل السجون وخلف القضبان، وأن انتماءنا وجهادنا ومقاومتنا وأيامنا على هذه الأرض هي جزء من كيونتنا و عقيدتنا"، مضيفةً أن الاحتلال واهمًا بظنه بتمديد الاعتقال الإداري للأسرى لمرات عديدة يستطيع كبح جماح روح المقاومة والجهاد في نفوس الأسرى والأسيرات الفلسطينيات باستمرار الاعتقال".

وأكدت أن الأسيرة منى قعدان رائدة الإضرابات المفتوحة عن الطعام، وهي نجمة من نجوم فلسطين الساطعة بثباتها وقدرتها على الجهاد والمقاومة والتأكيد على رسوخ مبادئ وفكر الجهاد الإسلامي في حياتها اليومية".

وبينت حميد، أن الشعب الفلسطيني افتقد قعدان في استقبال الأسيرات المحررات خلال الأيام السابقة، لافتة إلى أن الاحتلال يحاول قدر استطاعته أن ينغص على الفلسطينيين هذه المساعي من أجل نيل الحرية والعيش باستقرار

وقالت: "أن استمرار الاحتلال في سياسية التنكيل ومحاولات طمسه الهوية الجهادية لأبناء وبنات فلسطين ما هي إلا محاولة لتكبير فوهة الثأر بيننا وبينه".

وأشارت حميد إلى أن المجاهدة قعدان استطاعت أن تصنع من خلال سجنها مدرسة من مدراس الجهاد في سبيل الله عندما أصبحت معلمة ومربية وأم لكثير من الأسيرات، لافتًة إلى أنها صاحبة رسالة وتعرف كل يوم وكل ساعة من ساعتها حتى داخل الاعتقال أنها في جهاد في سبيل الله.



