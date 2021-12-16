تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية تردد قناة كراميش للأطفال الجديد، وهو من الترددات المهمة التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين لارضاء أطفالهم، ولما تقدمه القناة من فقرات مميزة وهادفة، ولكثرة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 على نايل سات

قناة كراميش

وتتربع القناة على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

وتعمل على تعزيز طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 على نايل سات​​​​​​​

نبذة عن القناة

وتختص القناة بنشر المسلسلات والأفلام الكرتونية الخاصة للاطفال وتحمل تلك المسلسلات والأفلام رسائل مهمة واخلاقية وعلمية للأطفال كما تعمل على نشر الوعي والثقافة بين الأطفال لا سيما المحبة والاخلاص.

وتمكنت القناة منذ انطلاقتها من جذب قلوب الأطفال في الدول العربية بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة.

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 على نايل سات​​​​​​​

القمر الصناعي نايل سات

- التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:¾

التردد الجديد لقناة كراميش 2022 على نايل سات​​​​​​​

القمر الصناعي عرب سات

- التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:3/4