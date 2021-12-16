بالصور: مهجة القدس تنظم وقفة دعم وإسناد مع الأسير أبو هواش بغزة

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى وهيئة شؤون الأسرى ولجنة الأسرى في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، وقفة دعم وإسناد مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم 122 على التوالي هشام إسماعيل أبو هواش أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وقال الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين :"إن الأسير أبو هواش يعاني من أوضاع صحية صعبة ومأساوية ويفقد الوعي بين الفينة والأخرى ولا يستطيع الحركة وهناك أوجاع في المفاصل وضيق في النفس وانخفاض في ضغط الدم وأوجاع في الرأس".

وأضاف الزعانين:" أن قضية أبو هواش هي قضية الكل الفلسطيني لأنه يشهر سلاح الأمعاء الخاوية في وجه السجان من أجل الدفاع عن كرامته وحقه في الحرية".

وطالب الزعانين الشعب الفلسطيني بالوقوف مع الأسير أبو هواش وأن يكون هنالك التفاف جماهيري وحاضنة شعبية لمساندته في ظل تردي وضعه الصحي.

وناشد الأهل في الأراضي المحتلة عام 1948 بالخروج بمسيرات داعمة ومساندة والوقوف مع أبو هواش كما كان لهم وقفات في معركة سيف القدس وانتفاضتهم ووقف المعركة.

وقال الزعانين :"إن المنظمات الدولية لا زالت صامتة ولا تحرك ساكن وصمت هذه المؤسسات شجع العدو على زيادة انتهاكات إدارة السجون بحق الأسرى".

ومن جانبه أكد الأستاذ حسن قنيطة أن قضية الأسير أبو هواش هي قضية إنسانية عادلة، مطالباً أن يكون هناك التفاف جماهيري حول قضية الأسرى.

واستنكر قنيطة موقف القائمة الموحدة لتحريرها قرار الكنيست بالاعتداء على الأسرى.











