صحيفة عبرية: وصايا الشهداء تفشل منظومة القمع "الإسرائيلية"

كشف تقرير "إسرائيلي"، أمس الأربعاء، الضوء عن أن وصايا الشهداء الفلسطينيين، التي تحمل مضامين تدعو للجهاد وتوصي آخرين بالقيام بعمليات "استشهادية" ضد "إسرائيليين" أفقدت الاحتلال الاسرائيلي قوة الردع.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية :" إن إيمان الفلسطينيين بضرورة مقاومة "إسرائيل" التي تحتل أرضهم واعتقادهم بأن ذلك يأتي في إطار الجهاد الذي يؤدي إلى الجنة في الحياة الآخرة، جعل من الصعب على أجهزة أمن الاحتلال تطبيق منظومة الردع لمنع مزيد من العمليات ضد "الإسرائيليين".

وأضافت الصحيفة العبرية:" إن نصف من يقفون وراء العمليات الأخيرة التي نفذت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، تركوا وراءهم كتابات وصايا تشرح مسببات قيامهم بمثل هذه العمليات، تحث غيرهم الحذو حذوهم."

وأكدت أن استناد الفلسطينيين على تسمية منفذي العمليات بـ”الاستشهاديين”، ضاعف من التركيز على صفاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث بات يشغل حيزاً أكبر في الآونة الأخيرة، موضحاً أنه ما يستند إليه الفلسطينيين هو الآية الكريمة: “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون”، وهو ما يعني الاعتقاد لديهم بأن المرجعية الأساسية لما يقومون به هو الوعد الرباني بالخلود في الآخرة>

وزعمت الصحيفة، أن دوافع المنفذين، تعود إلى أن غالبيتهم فروا من واقع اجتماعي مأساوي، جعلهم يعتقدون بأن الموت أفضل من البقاء في حياة لا أمل فيها.

ولفتت إلى أن وصية الشهيد فادي شخيدم التي تركها وراءه تعتبر غير عادية عند مقارنتها بإرادة قتله آخرين في صفحته الشخصية، لأن أبو شخيدم تجاوز الخلفية والتفسير لعمله المخطط وأمر الكثير من تلاميذه الذين تركهم وراءه بالاستعداد للقيام بنفس عمله في المستقبل.