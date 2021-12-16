كورونا فلسطين : وفاة واحدة و349 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل وفاة واحدة، و349 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و316 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في محافظة نابلس، فيما لم تسجل أي وفيات في قطاع غزة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 50، الخليل 57، رام الله والبيرة 61، ضواحي القدس 5، جنين 15، نابلس 20، طوباس 2، طولكرم 1، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 135، لافتة إلى أنه تم إجراء 4724 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 35، الخليل 72، رام الله والبيرة 28، جنين 16، نابلس 9، طوباس 4، طولكرم 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 145.

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 100 مصاب، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمواطنين، أشارت إلى أن عددها في فلسطين بلغ 3,046,022 جرعة، من بينها 2,210,081 في الضفة، و835,941 في قطاع غزة.