بالفيديو : ماذا قال يوسف بلايلي عن المباراة القادمة أمام تونس في كأس العرب ؟

نجح يوسف بلايلي في قيادة منتخب الجزائر إلى نهائي كأس العرب، فيفا قطر 2021، بعد أن سجل هدفاً في آخر دقائق اللقاء الذي جمع "الخضر" ضد المنتخب القطري لتفوز الجزائر 2ـ1.

وقال بلايلي في تصريحات لـ"العربي الجديد" عقب نهاية اللقاء: "أهدي الانتصار إلى الجماهير الجزائرية التي ساندتنا كثيراً وآمنت بقدرات المنتخب، والوصول إلى النهائي كان أمراً مميزاً، ولم نفقد الأمل خلال نصف النهائي ونأمل في أن نواصل إسعادها خلال المباراة النهائية".

وتابع بلايلي الذي كان من أبرز اللاعبين في الكأس العربية، حديثه عن المباراة النهائية التي ستجمع منتخب بلاده بنظيره التونسي يوم السبت، وأشار إلى أن الموعد سيكون مثيراً وصعباً على المنتخبين.

وأضاف: "هي مباراة "ديربي" ستكون صعبة بلا شك، نظراً لرغبة كل منتخب في الفوز باللقب، ولهذا سيكون التنافس شديداً بلا شك، ونأمل أن نكون جاهزين وسنحاول خلالها إهداء جماهيرنا اللقب".

وتابع نجم منتخب الجزائر حديثه عن الموعد المرتقب يوم السبت القادم، ذلك أن علاقته بكرة القدم التونسية مميزة بعد أن لعب سابقاً للترجي التونسي في مناسبتين، وقال:" نحن خاوة (أشقاء) ولكن الكأس.. ستكون من نصيبنا".

وسيكون لقاء النهائي مميزاً بما أن العديد من لاعبي المنتخب الجزائري ينشطون في الدوري التونسي لكرة القدم، وهو ما سيجعل اللقاء شديد التنافس.