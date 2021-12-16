صفقة تبادلية تعيد نيمار إلى برشلونة

أكدت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الخميس 16/12/2021، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي قد يعود إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني في صفقة تبادلية.

ورحل نيمار عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده حينها.

صحيفة "إيل ناسيونال" الإسبانية, ذكرت في تقرير لها أن سان جيرمان يريد ضم الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة, ما يعزز إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع اللاعب البرازيلي.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية وديون تتجاوز قيمتها مليار يورو، الأمر الذي قد يدفعه للموافقة على الصفقة، خاصة في ظل معاناته هجوميا بعد رحيل هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع عدم ضم بديل على نفس المستوى.

على الجانب الآخر, يريد باريس تدعيم خط الوسط من جانب والتخلص من اللاعب البرازيلي الذي يعاني في أوقات كثيرة من الإصابات والمشاكل خارج الملعب.

برشلونة في البداية كان طلب الحصول على مبلغ 90 مليون يورو للاستغناء عن دي يونغ، لكن مع وجود لاعب مثل نيمار قد يوافق النادي "الكتالوني" على الصفقة التبادلية، خاصة أنه يمتلك مجموعة واعدة من نجوم وسط الملعب بينها الفتى الذهبي بيدري، وجافي.

يشار إلى أن دي يونغ خاض مع برشلونة 112 مباراة منذ انتقاله للفريق قبل عامين سجل خلالها 10 أهداف وصنع 14 آخرين.