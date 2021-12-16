أحدهما يحمل تصريح تجاري.. "الشاباك" يعتقل غزيين بزعم التجسس على القبة الحديدية وتجمعات الجنود

زعم "الشاباك" جهاز الأمن الإسرائيلي العام اليوم الخميس 16/12/2021 ، اعتقاله فلسطينيين، بتهمة التجسس على مواقع بطاريات القبة الحديدية.

وادعى "الشاباك" في بيان له بعد سماح النشر، بأنه "ضمن نشاط مشترك للشاباك والشرطة، تم اعتقال فلسطيني من غزة يحمل تصريح عمل تجاري في الداخل، وفلسطيني آخر يحمل "هوية إسرائيلية" وله عائلة في غزة".

وزعم "الشاباك" أن اعتقال الفلسطينيين جاء بسبب تشغيلهم من قبل حركة حماس، للتجسس لصالحها على بطاريات القبة الحديدية ومواقع الجيش وجمع معلومات وتصوير تجمعات الجنود في محطة الحافلات بعسقلان".