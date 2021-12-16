فاكهة "الشتاء" في غزة .. دلال دون منافس وأسعار لم تغري المواطنين

تشهد الحمضيات "فاكهة الشتاء" في قطاع غزة انتشاراً وبكافة أصنافها ، لتتربع على عرش الفواكه المتواجدة حالياً ، الإ أن الإقبال عليها لا يزال خجولاً رغم انخفاض أسعارها، وتأكيد الجهات المختصة والتجار ان كافة أنواع الحمضيات في غزة انتاج محلي ولم يتم الاستيراد من مصر او "اسرائيل".

"فلسطين اليوم " التقت عدداً من التجار لمعرفة الأسعار وطبيعة الموسم الحالي ، التاجر" محمد أبو معمر" أوضح أن الأسعار في السوق المحلية بين جيدة الى متوسطة حيث بلغ سعر برتقال "أبو صرة" من 4-6 كيلو بـ10 شواقل ، موضحاً ان كمية الانتاج كبير لهذا النوع من البرتقال بالنسبة للعام الماضي .

وبين أبو معمر أن "الكلمنتينا" وصل سعرها 3 كليو بـ10 شواقل وهي من الأنواع التي تشهد انتاج كبير على إنتاجها ، مبيناً ان الحجم الصغير منها يبلغ سعره بـ2 شيقل .

وتابع بالنسبة لباقي الأسعار من الحمضيات ، اوضح أبو معمر ان سعر " "الجرافوت" جيد كونه في أول الموسم حيث يبلغ الكيلو بـ 2 شيقل ، أما عن سعر البرتقال الفرنساوي في الاسواق المحلية بلغ بـ 3 شيكل للكيلو .

واعتبر أبو معمر أن المنتج الموجود في السوق محلي ولا يوجد أي نوع مستورد ، مبيناً انه في حال انتهاء الناتج المحلي للحمضيات فحينها ستدخل كميات كبيرة من مصر و"اسرائيل" لتغطية السوق المحلي .

ومن جانبه قال التاجر محمود عمران ل"فلسطين اليوم" : الأسواق في القطاع تعاني نتيجة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ، مما انعكس على التجار بالسلب وأدى الى تراكم الديون لعدد منهم .

أوضح أن إنتاج الحمضيات العام الماضي أكثر من العام الحالي ، مشيراً الى ان الأسعار شهدت مزيداً من الانخفاض حيث ان سعر "الكلمنتينا" وصل لـ2 شيقل للكيلو والبرتقال بلغ من الـ5-6 كيلو لـعشرة شواقل .

التاجر بهاء سمور جدد تأكيده لـ"فلسطين اليوم" ان العام الماضي أفضل من العام الحالي بالنسبة لإقبال المواطنين، معتبراً انه بالرغم ان الأسعار العام الماضي كانت اغلى ولكن الإقبال من المواطنين كان أكبر .

وتابع سمور: "استفادتنا العام الماضي نتيجة الطلب على المنتج" ، معرباً عن أمله ان لا يتكبد التجار خسارة كبيرة في هذا الموسم .

حجم انتاج القطاع

وكانت وزارة الزراعة بغزة قدرت أن حجم انتاج القطاع من الحمضيات الموسم الحالي بنحو 35 ألف طن، مشيرة إلى أن صنف الليمون يتصدر قائمة الإنتاج، ويليه الكلمنتينا.

ونوهت "الزراعة" في بيان لها، أن إجمالي مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات في قطاع غزة تبلغ (18354) دونما، المثمر منها (13666) دونماً، وغير المثمر (4688) دونماً.

ولفتت إلى أن مساحات الحمضيات في قطاع غزة تتركز في شمال غزة (6074) دونماً ومحافظة غزة (6023) دونماً، والوسطى (2550) دونماً، وخان يونس (2307) دونمات، ورفح (1400) دونم.

وأشارت إلى أن الإنتاج المتوقع يغطي نحو 90% من احتياج القطاع، إذ إن نصيب الفرد من الحمضيات (20) كيلوغراما في العام الواحد.

وأوضحت أن فترة انتاج الحمضيات تبدأ من شهر تشرين الاول وتستمر حتى شهر أيار وتكون ذروة الإنتاج في شهري تشرين الثاني وكانون الأول.

وبينت "الزراعة" أنها تمنع استيراد الحمضيات حتى نفاد الإنتاج المحلي، دعماً للمزارع الفلسطيني ومنتجه الوطني.