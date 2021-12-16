كورونا في غزة: لا حالات وفاة لليوم الثاني و(145) إصابة جديدة

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 16/12/2021، أحدث احصائية لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث لم تسجل أي حالة وفاة، فيما سجلت (145) إصابة جديدة.

وأجرت وزارة الصحة، 1045 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت تعافي 135 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 188922 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1717 حالة، واجمالي المتعافين 185536 حالة، واجمالي الوفيات 1669 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 56 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 524800 شخص.