سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:52 ص
16 ديسمبر 2021
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 16/12/2021، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 180.00 شيكل $57.34

سعر الذهب عيار 22   165.00 شيكل $52.57

اسعار الذهب عيار 21 157.50 شيكل $50.18

اسعار الذهب عيار 18 135.00 شيكل $43.01

سعر الذهب عيار 14   105.00 شيكل $33.45

سعر الذهب عيار 12   90.00 شيكل  $28.67

اسعار أوقية الذهب      5,598 شيكل  $1,783

اسعار جنيه الذهب      1,260 شيكل  $401.42

اسعار كيلو الذهب      180,001 شيكل       $57,344

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

15 ديسمبر     179.56       157.12       134.67       104.74       89.78

14 ديسمبر     178.89       156.53       134.17       104.35       89.44

13 ديسمبر     179.16       156.77       134.37       104.51       89.58

12 ديسمبر     177.93       155.69       133.45       103.79       88.96

11 ديسمبر     177.91       155.67       133.43       103.78       88.95

10 ديسمبر     177.94       155.70       133.46       103.80       88.97

9 ديسمبر      179.79       157.32       134.84       104.88       89.89

8 ديسمبر      179.79       157.32       134.84       104.88       89.89

7 ديسمبر      179.79       157.32       134.84       104.88       89.89

6 ديسمبر      181.34       158.67       136.01       105.78       90.67

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