رابط تسجيل فرص تمويل مشاريع صغيرة للشباب في غزة

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة - صندوق دعم الشباب الفلسطيني وبتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، عن بدء التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج "دلني على السوق..غزة تنهض".

وبينت الهيئة ان مشاريع الريادية الصغيرة تستهدف المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة مايو 2021 (معركة سيف القدس).

يبدأ التسجيل من الفترة 19/12/2021 وحتى 02/01/2022

التسجيل من خلال الموقع الالكتروني:

https://bit.ly/3m7tlcB

ملاحظة هامة: تسجيلك عبر الرابط لا يضمن حصولك على المشروع، حيث سيخضع الطلب لمراحل فرز وتقييم وزيارات ميدانية.