طقس فلسطين اليوم: منخفض جوي ماطر يضرب فلسطين

الخميس

2021-12-16

يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة وتكون الفرصة مهياة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة ألشمالية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



الجمعة

2021-12-17

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية أكثر برودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات ألحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت

2021-12-18

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الأحد

2021-12-19

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .