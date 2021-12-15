يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 على اهتمام كبير من ابناء دولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وشهدت المعدن الذهبي استقرارًا نوعًا ما في الاسعار مقابل الدولار الامريكي والشيكل الإسرائيلي حيث سنعرض لكم الآن تقريرًا شاملًا حول أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 179.56 شيكل $57.20

سعر الذهب عيار 22 164.60 شيكل $52.44

اسعار الذهب عيار 21 157.12 شيكل $50.05

اسعار الذهب عيار 18 134.67 شيكل $42.90

سعر الذهب عيار 14 104.74 شيكل $33.37

سعر الذهب عيار 12 89.78 شيكل $28.60

اسعار أوقية الذهب 5,584 شيكل $1,779

اسعار جنيه الذهب 1,257 شيكل $400.43

اسعار كيلو الذهب 179,557 شيكل $57,203

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 ديسمبر 178.89 156.53 134.17 104.35 89.44

13 ديسمبر 179.16 156.77 134.37 104.51 89.58

12 ديسمبر 177.93 155.69 133.45 103.79 88.96

11 ديسمبر 177.91 155.67 133.43 103.78 88.95

10 ديسمبر 177.94 155.70 133.46 103.80 88.97

9 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

8 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

7 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

6 ديسمبر 181.34 158.67 136.01 105.78 90.67

5 ديسمبر 181.36 158.69 136.02 105.79 90.68