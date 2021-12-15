سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:56 م
15 ديسمبر 2021
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يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 على اهتمام كبير من ابناء دولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وشهدت المعدن الذهبي استقرارًا نوعًا ما في الاسعار مقابل الدولار الامريكي والشيكل الإسرائيلي حيث سنعرض لكم الآن تقريرًا شاملًا حول أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 179.56 شيكل $57.20

سعر الذهب عيار 22  164.60 شيكل $52.44

اسعار الذهب عيار 21 157.12 شيكل $50.05

اسعار الذهب عيار 18 134.67 شيكل $42.90

سعر الذهب عيار 14  104.74 شيكل $33.37

سعر الذهب عيار 12  89.78 شيكل  $28.60

اسعار أوقية الذهب     5,584 شيكل  $1,779

اسعار جنيه الذهب      1,257 شيكل  $400.43

اسعار كيلو الذهب      179,557 شيكل       $57,203

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

14 ديسمبر     178.89       156.53       134.17       104.35       89.44

13 ديسمبر     179.16       156.77       134.37       104.51       89.58

12 ديسمبر     177.93       155.69       133.45       103.79       88.96

11 ديسمبر     177.91       155.67       133.43       103.78       88.95

10 ديسمبر     177.94       155.70       133.46       103.80       88.97

9 ديسمبر      179.79       157.32       134.84       104.88       89.89

8 ديسمبر      179.79       157.32       134.84       104.88       89.89

7 ديسمبر      179.79       157.32       134.84       104.88       89.89

6 ديسمبر      181.34       158.67       136.01       105.78       90.67

5 ديسمبر      181.36       158.69       136.02       105.79       90.68

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