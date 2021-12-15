"علم فلسطين" يُزين احتفالات تونس والجزائر بتأهل المنتخبين لنهائي كأس العرب

زيًّن "علم فلسطين" احتفالات اللاعبين التونسيين والجزائريين بعد تأهلهما لنهائي كأس العرب 2021 المقامة حاليًا في دولة قطر، بعدما تمكن المنتخبين من تحقيق الفوز على كل من مصر وقطر في مباراتي نصف نهائي الكأس.

وتمكن المنتخب التونسي من انتزاع الفوز من المصريين في الدقيقة الخامسة من بدل الضائع عن طريق اللاعب المصري عمرو السولية الذي سجل الهدف في مرماه ليعلن عن فوز منتخب تونس وتأهله الى نهائي الكأس.

وعقب الفوز رفع لاعبوا منتخب تونس العلم الفلسطيني فوق رؤوسهم كتعبير عن حبهم وعشقهم للقضية الفلسطينية والتي تعد قضية الأمة المركزية.

أما لاعبي المنتخب الجزائري الذين تمكنوا من تحقيق الفوز في مباراة مثيرة جدًا ضد قطر فقد توشحوا بالكوفية الفلسطينية وبعلم فلسطين أثناء الاحتفال مع الجماهير الجزائرية الحاضرة في ملعب الثمامة المونديالي الذي احتضن المباراة المثيرة مع المنتخب القطري.

وذهب لاعبوا الفريقين إلى أماكن وجود المشجعين في الملاعب للاحتفال معهم بالفوز والتأهل لنهائي الكأس، وقد تبادلوا التحية بعد الأداء الكبير الذي قدمه اللاعبين.

والتقط اللاعبون الجزائريون والتونسيون صورا تذكارية اثناء الاحتفال بفوزهم على مصر وقطر، وهم يرفعون العلم الفلسطيني والكوفية رفقة علم بلادهم.

وبعد فوز المنتخبين التونسي والجزائري في مباراتي نصف نهائي كأس العرب على حساب "مصر وقطر" ضرب المنتخبين موعدًا لمواجهة بعضهما البعض في نهائي كأس العرب يوم السبت القادم الموافق 18 ديسمبر 2021.

لاعبو الجزائر يرفعون علم فلسطين









لاعبو تونس يرفعون علم فلسطين





