ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم ملخص اهداف مباراة الجزائر وقطر اليوم في نصف نهائي كاس العرب 2021 والتي شهدت اثارة قوية جدًا.

وتمكن لاعبي الجزائر من انتزاع الفوز من القطريين بعد مباراة مثيرة حيث استمرت المباراة حوالي 110 دقائق.

وسجل الهدف الأول في المباراة اللاعب الجزائري جمال بن عمري في الدقيقة 59 من الشوط الثاني للمباراة وبعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 1 صفر، احتسب حكم المباراة 9 دقائق بدل ضائع.

وفي الدقيقة السابعة بدل الضائع (97) تمكن اللاعب محمد مونتاري من تسجيل هدف التعادل للمنتخب القطري لكن احداث المباراة استمرت حتى الدقيقة 107 التي شهدت الهدف الثاني هدف الفوز لمنتخب الجزائر عبر ضربة جزاء سجلها اللاعب يوسف بلايلي على مرتين.

وبهذا الفوز ضرب المنتخب الجزائري موعدًا في نهائي كأس العرب 2021 مع منتخب تونس يوم السبت 18 ديسمبر 2021 في قطر والذي تمكن الأخير من تحقيق الفوز على منتخب مصر في الدقيقة الثالثة بدل الضائع.