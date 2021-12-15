بعد مباراة مجنونة: الجزائر تتأهل لنهائي كأس العرب على حساب قطر

تأهل منتخب الجزائر الى نهائي كأس العرب 2021 بعد فوزه على منتخب قطر بهدفين لهدف (2-1) في مباراة وصفت "بالمجنونة".

أحرز هدفي الجزائر كل من اللاعبين جمال بن عمري في الدقيقة 59 من شوط المباراة الثاني بينما سجل اللاعب يوسف بلايلي هدف الفوز للمنتخب الجزائري في الدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بينما سجل اللاعب محمد مونتاري هدف التعادل القطري في الدقيقة 97 من المباراة.

وتأهل الفريق الجزائري إلى النهائي يوم السبت المقبل لمواجهة نظيره التونسي الذي كان قد فاز على المنتخب المصري اليوم ، بينما يلتقي العنابي مع الفراعنة في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

فرحة لاعبي الجزائر في الهدف الأول ضد قطر







فرحة لاعبي قطر في تسجيل هدف التعادل ضد الجزائر







