"أجهزة أمن السلطة" تفرج عن محمد تركمان وترسل استدعاءات لآخرين

أفرجت أجهزة "أمن السلطة" في مدينة جنين المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، عن المعتقل السياسي محمد خالد تركمان من مخيم جنين، بعدم اختطاف دام 23 يوماً.

وكانت عائلة تركمان، قد طالبت بالإفراج عن ابنهم، والكشف عن مصيره، مشيرة إلى أنه تعرض لظلم كبير من الأجهزة الأمنية.

في ذات الإطار، أرسلت الأجهزة الأمنية، بلاغات استدعاء بحق أربعة نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي، في بلدة طمون قضاء جنين.

وتأتي حملة الاستدعاء بحق نشطاء الحركة، في ظل الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق أبناء شعبنا، وفي قمع مراسم استقبال الأسرى وجنازات الشهداء.



